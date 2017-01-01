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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

18 Nisan 2017 Salı, 09:59

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında rütbelilerin de bulunduğu 9 asker daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

- Mahrem yapı çözüldü

Daha önceki operasyonlarda "il abisi" oldukları tespit edilen, 4'ü tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri sonrası "askeri yapılanmanın çözüldüğü" öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken soruşturmanın devam edileceği öğrenildi.

Operasyonun ilk dalgasında 62 şüpheli tutuklanmış, 22 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.



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