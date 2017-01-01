18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yangından pencereden atlayarak kurtuldu

18 Nisan 2017 Salı, 10:16
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, çıkan yangında üçüncü kattaki evinin penceresinden atlayan kişi yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Sarı Toprak Sokak'ta, üç katlı binanın en üst katında yaşayan Resul Akbıyık'ın (21) dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine kapıya ulaşamayan Akbıyık, yatağının başucundaki cep telefonunu alarak 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden atladı. Olaydan yara almadan kurtulan Akbıyık, hemen cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine vatandaşlar ayran ikram etti.

İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta otomobil kanala devrildi: 4 yaralı
YEREL

ZONGULDAK'TA OTOMOBİL KANALA DEVRİLDİ: 4 YARALI

Faruk Çaturoğlu referandum kararını değerlendirdi
YEREL

FARUK ÇATUROĞLU REFERANDUM KARARINI DEĞERLENDİRDİ
Turizm Haftası kutlandı
YEREL

TURİZM HAFTASI KUTLANDI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı :1 Yaralı
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ TAKLA ATTI :1 YARALI
Esas 67 Burda'dan gönüllü kan bağışı
YEREL

ESAS 67 BURDA'DAN GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞI
Senatör Sonbay'dan Rektör Özer'e teşekkür
YEREL

SENATÖR SONBAY'DAN REKTÖR ÖZER'E TEŞEKKÜR
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli'de Mozaik atölyesi kurdu
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ'DE MOZAİK ATÖLYESİ KURDU
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik sağlık taraması başlatıldı
YEREL

SEVGİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI
Zonguldak'ta Halkoylaması sonuçları açıklandı
YEREL

ZONGULDAK'TA HALKOYLAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

FACEBOOK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

 1
  • 2 "Anne evlat aşkı"
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!