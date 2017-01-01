18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hükümlülere "fıstık" gibi ceza

18 Nisan 2017 Salı, 10:18

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep'te denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edilen ve cezasını Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün bahçesinde meyve fidanlarına yönelik işlerde çalışarak çeken hükümlüler, bir yandan meslek öğreniyor diğer yandan doğayla iç içe ortamda cezalarını çekiyor.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitüye denetimli serbestlikten gelen hükümlü sayısının ceza sürelerine göre zaman zaman 40 kişiyi bulduğunu söyledi.

Yarım gün çalışan bu işçilerin farklı zaman dilimlerinde görev alarak bahçedeki çalışmalara katkı sağladığını dile getiren Aslan, "Arazide gerek fidan üretimi, gerek bahçelerin bakım faaliyetlerinde bize destek oluyorlar. Bizim mevsimsel olarak iş yoğunluğumuz olabiliyor. Kendi mevcut işçimizle buna yetişemiyoruz. Dışarıdan hükümlü arkadaşlarımızın takviyesi işleri daha kolay yapmamıza vesile oluyor." dedi.

Fidan üretimiyle ilgili çalışmalarının olduğu dönemlerde hükümlülerin kendilerinin imdadına yetiştiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Hükümlüler, kamu görevlisi arkadaşlarla birlikte çalışıyorlar. Bizim yaptığımız işler, genelde ustalık ve maharet isteyen işler ama fidanların sulanması, otlarının alınması, bazen yer değişikliği, tasnifi, düzenlemesi bu gibi işlerimiz de oluyor. Hükümlüler de bu noktada görev alıyor. Bu kendileri açısından da belki bir nevi dinlenme, kafa dağıtma oluyor. Açık havada, bitkiyle uğraşmak insanı ruhen de dinlendirecektir. Hükümlüler, yarım gün burada çalışıyorlar, kalan zamanlarını aileleriyle ve kendi işleriyle geçiriyorlar."

- Hallerinden memnunlar

Denetimli serbestlik kapsamında enstitüde çalışan hükümlü Mahmut Y. (26) de 13 Haziran 2009'da Gaziantep'te bir dükkan işlettiğini belirterek, burada bir kişiyi yaraladığını ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Cezasının 9,5 ayını çeşitli illerdeki kapalı cezaevlerinde geçirdiğini belirten Mahmut Y, daha sonra cezasının denetimli serbestlik kapsamına alındığını aktardı.

Mahmut Y, yarım gün inşaatta 30 lira yevmiyeyle çalıştığını dile getirerek, günün kalan 4 saatini de denetimli serbestlik kapsamında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde çalışarak geçirdiğini anlattı.

İki çocuk babası Mahmut Y, cezaeviyle şu anki durumu arasında çok fark olduğunu kaydederek, "Cezaevinde olduğum süreyle şimdi çok farklı. Özgür olmak zaten yetiyor. Burada çalışıyoruz, akşam olunca evimizde çocuklarımızla beraberiz. Akşam eve gittiğimizde çoluğumuzun çocuğumuzun, ailemizin kokusunu duyduğumuzda insan özgürlüğünün kıymetini biliyor. Buranın oksijeni, havası ve ağaçlar insana yetiyor." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Zukka Kitap ve Cafe beşinci şubesini Sanko Park'ta açtı
YEREL

ZUKKA KİTAP VE CAFE BEŞİNCİ ŞUBESİNİ SANKO PARK'TA AÇTI
&quot;Bambaşka bir takım izleyeceksiniz&quot;
YEREL

"BAMBAŞKA BİR TAKIM İZLEYECEKSİNİZ"
Konukoğlu'dan Referandum değerlendirmesi
YEREL

KONUKOĞLU'DAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Başkan Tahmazoğlu'ndan halk oylaması için teşekkür
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN HALK OYLAMASI İÇİN TEŞEKKÜR
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
YEREL

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU
&quot;Coşkuya ihtiyacımız var&quot;
YEREL

"COŞKUYA İHTİYACIMIZ VAR"
Perlit, inşaat sektörünün en değerli malzemesi olacak
YEREL

PERLİT, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ MALZEMESİ OLACAK
Müsiad'dan referandum sonuçları değerlendirmesi
YEREL

MÜSİAD'DAN REFERANDUM SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Üniversite Öğrencilerinden İlkokul Kütüphanelerine Destek
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İLKOKUL KÜTÜPHANELERİNE DESTEK
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Çıkmaz, referandum sonucunu değerlendirdi
YEREL

ÇIKMAZ, REFERANDUM SONUCUNU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep enerjisini güneşten alacak
YEREL

GAZİANTEP ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu
YEREL

HERKES İÇİN SPOR GÜNLERİ RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU
Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HEYECANI
Büyükşehir enerjisini güneşten alacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
GTO Başkanı Hıdıroğlu referandumu değerlendirdi
YEREL

GTO BAŞKANI HIDIROĞLU REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY OPERASYONU

Sanatçı Murat Danacı'dan Çevre ve Toplum duyarlılığı konferansı
YEREL

SANATÇI MURAT DANACI'DAN ÇEVRE VE TOPLUM DUYARLILIĞI KONFERANSI
Altunkaya'dan referandum kutlaması
YEREL

ALTUNKAYA'DAN REFERANDUM KUTLAMASI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

GAHİB Başkanı Kaplan'dan referandumu değerlendirdi
YEREL

GAHİB BAŞKANI KAPLAN'DAN REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

KONUKOĞLU, REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Anka hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor
YEREL

ANKA HEKİM KADROSU GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

FACEBOOK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

 1
  • 2 "Anne evlat aşkı"
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!