18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Halk oylamasının ardından

18 Nisan 2017 Salı, 10:19

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, halk oylamasının ardından Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi adına gündemin hızla üretim odaklı ekonomiye dönmesi gerektiğini belirtti.

Aşut, yazılı açıklamasında, ülke adına bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek halk oylaması sonucu yeni bir sürecin başladığını anımsattı.

İş dünyası adına istikrarın devamı anlamına gelen bu süreçte beklentilerinin daha da büyüdüğünün altını çizen Aşut, "Ülkenin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi adına gündemin artık hızla üretim odaklı ekonomiye dönmesi daha da büyük önem taşımaktadır. Ne ülkenin ne de iş dünyasının bu noktada bir gün daha bekleme, zaman kaybetme lüksü yoktur. Bu da her zaman vurguladığımız gibi ekonomik reformların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Aşut, iş dünyasının önünü görmesinin hızlı bir normalleşme çabasını gerektirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde ekonomiyi canlandırmaya yönelik atılan adımların artırılarak sürdürülüp, iş dünyasının sorunlarını kalıcı olarak çözecek reformlara geçilmelidir. Bu sağlanırsa yerli ve yabancı yatırımlar devam edecek, ekonomi büyüyecek, istihdam artacaktır. Türkiye’nin önünde yeni bir süreç var. Yeni bir ekonomik devrim geliyor. Dünyada iş yapma biçimi, üretim şekilleri inanılmaz bir biçimde değişiyor. Bundan sonraki süreçte 'Endüstri 4.0’a odaklanmalıyız. Bir diğer beklentimiz ise gerek komşularımız ve gerekse dış ticaretteki en büyük partnerlerimiz arasında yer alan Avrupa Birliği ülkeleriyle sıcak ilişkilerimizin devam ettirilmesidir. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, Mersin iş dünyası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek kentimizin gerekse ülkemizin kaliteli ekonomi ve kaliteli demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu noktada en büyük yol göstericimiz bilim, Büyük Önder Atatürk’ün evrensel değerlerden oluşan mirası ve milletimizin demokrasiye olan bağlılığı olacaktır."

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