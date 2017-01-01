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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Kundaklandığı iddia edilen ahşap ev yandı

18 Nisan 2017 Salı, 10:31
Kundaklandığı iddia edilen ahşap ev yandı

BOLU (AA) - Bolu'da kundaklama sonucu meydana geldiği iddia edilen yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Semerkant Mahallesi İsmail Kemal Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına devam ettiği sırada olay yerine gelen ve sağ ayak parmakları yaralı olduğu görülen Hamza Arslan, yanan evde yaklaşık bir yıldır kiracı olduğunu belirtti.

Kendisinin ev tüfeğiyle vurulduğunu iddia eden Arslan, kendisini yaralayan kişilerin daha sonra evini yaktığını ileri sürdü.

Polis ekiplerine olayla ilgili bilgi veren Arslan, daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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