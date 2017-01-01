Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 62,50 - 69,10 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı içi(kavrulmuş)
|kg
|62,50
|69,10
|Antep fıstığı (gül iç)
|kg
|62,00
|69,00
|Kuru ceviz (kabuklu)
|kg
|18,89
|18,89
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,49
|1,51
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,49
|1,52
|Buğday
|kg
|0,95
|1,12
|Arpa
|kg
|0,90
|0,90
|Mısır
|kg
|0,92
|1,11
|Pirinç (dökme)
|kg
|2,96
|2,98