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Adana'da kırsal kalkınma yatırımları

18 Nisan 2017 Salı, 11:17
Adana'da kırsal kalkınma yatırımları

ADANA (AA) - Adana'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projesinden faydalanmaya hak kazanan 80 projenin sahiplerine sertifikaları verildi.

Bakanlığın 2006'dan beri yürüttüğü ve bu yıl 11. etabı gerçekleştirilen projeden Adana'da başvuruları kabul edilen 80 yatırımcı faydalanacak. KDV dahil 91 milyon 552 bin 558 lira yatırım tutarına sahip bu projeler için 37 milyon 839 bin 115 lira hibe desteği verilecek. Projeler içinde 21 bitkisel üretim tesisi, 29 hayvansal üretim tesisi, 28 rüzgar (don) pervanesi, 2 kırsal turizm projesi yer alıyor.

Vali Mahmut Demirtaş, hak sahiplerine sertifikaları verilmesi nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen 10 etapta Adana'dan yapılan 92 proje olmasına karşın sadece bu yıl 80 projenin hazırlanmış olmasının büyük ve önemli bir başarı olduğunu belirterek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Demirtaş, bu tür projelerin, ciddi bir aksaklık, eksiklik olmaması halinde kesinlikle onaylandığını vurguladı.

Çukurova'nın, sahip olduğu 3,3 milyon dekarla ülkenin en büyük tarım potansiyeline sahip ovalarından olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Çukurova'da üretimle ilgili bir problem yok ama ürünün seçiminde bir sıkıntı var. En kolay ürünü seçiyoruz, ekimini yapıyoruz. Bence en kolayı değil, bundan sonra katma değeri en yüksek olan ürünün ekilmesi lazım. Çünkü biz daha fazla kazanmak istiyoruz. Daha fazla istihdam edeceğiz. Böylece sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu milli istihdam seferberliğine daha fazla katkıda bulunacağız."

Demirtaş, geçen 10 etapta yapılan 92 projede bin kişinin istihdam edildiğini, bu yılki 80 projeden ise bin 200 istihdamın gerçekleşeceğine dikkati çekti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana nüfusunun yarıya yakınının tarım sektöründe çalıştığını ifade ederek, tarıma dayalı sanayinin desteklenmesinin kentte yetiştirilen birçok tarım ürününün işlenerek sanayi ürünü haline getirilmesine, katma değerinin yükseltilmesine dolayısıyla bölge ekonomisine önemli katkı vereceğini belirtti.

Projeden faydalanmak için yatırımcıları birebir ziyaret ettiklerini, Bakanlığa önceki 10 yılın toplamına yakın gönderilen 80 projenin 80'inin de kabul edilmesinin kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Tekin, projenin açılmak üzere olan 12. etabından da en fazla şekilde faydalanmak için ilgili tüm çevrelerle üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar projeleri kabul edilen 80 yatırımcıya sertifikalarını verdi.


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