Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 24,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|24,00
|24,00
|Karkas et
|HTS
|19,00
|24,50
|Buğday
|HMS
|0,75
|1,00
|Buğday
|HTS
|0,85
|0,85
|Arpa
|HMS
|0,75
|1,00
|Arpa kırması
|HTS
|0,78
|1,10
|Soya
|HTS
|1,56
|1,56
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili