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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18 Nisan 2017 Salı, 11:36

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 24,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Kemiksiz et HTS 24,0024,00
Karkas et HTS19,0024,50
Buğday HMS 0,75 1,00
BuğdayHTS0,85 0,85
Arpa HMS 0,75 1,00
Arpa kırması HTS 0,78 1,10
Soya HTS 1,56 1,56


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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