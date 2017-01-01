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BTB'nin işlem hacmi yüzde 17 arttı

18 Nisan 2017 Salı, 11:53

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsasının (BTB), ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttığı bildirildi.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yazılı açıklamasında, borsanın yılın ilk çeyrek işlem hacminin 685 milyon 976 bin 915 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Borsa kotasyonuna tabi ürünlerdeki iç talebin devam ettiğini belirten Matlı, yılın ilk çeyreğinde borsada en çok işlem gören ürünler arasında 208 milyon lira ile zeytinin ilk sırada yer aldığını ifade etti. 73 milyon 531 bin lirayla etin ikinci, 63 milyon 488 bin lirayla mısırın da üçüncü sırada bulunduğunu aktaran Matlı, 46 milyon 467 bin liralık işlem hacmiyle canlı hayvan ve 23 milyon 738 bin liralık işlem hacmiyle yaş sebze ve meyvenin dikkati çektiğini belirtti.

Matlı, ilk çeyrekte görülen artışın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte daha da artmasını beklediklerini bildirerek, "Hafta sonu demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen referandumun ardından belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla özel sektör geleceğe daha rahat bakabilecek ve yeni yatırımlar konusunda daha net karar verebilecektir. Bu anlamda önümüzdeki 3 aylık dönemde Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacminde de daha çok artışlar bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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