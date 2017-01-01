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Turizm Haftası

18 Nisan 2017 Salı, 12:09
Turizm Haftası

KASTAMONU (AA) - Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören 30 farklı ülkeden öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Turizm Haftası çerçevesinde düzenlenen ve Belediye Bandosu eşliğinde Cevizli Park'tan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan'ın yanı sıra Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören 30 farklı ülkeden öğrenciler, ülkelerinin bayrakları ve kültürlerine ait kıyafetlerle katıldı.

Karadeniz, daha sonra Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde devam eden programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olduğunu belirtti.

Bu durumun önem taşıdığına dikkati çeken Karadeniz, "Bakıyorsunuz yeni keşfedilmiş kıtalara, örneğin Amerika’ya, en eski tarihi 500 yıl geriye gidiyor, evveliyatı yok veya bilinmiyor ama suni yapılarla milyonlarca turisti kendilerine çekmeyi başarmışlar. Bizim ise tarihten gelen mirasımız var, o mirası değerlendirmek durumundayız." dedi.

Kastamonu'nun Türkiye'nin turizm değerleri içinde önemli yere sahip olduğunu dile getiren Karadeniz, ortak akılla ortak zemin bulup Kastamonu'nun genelini bütün olarak düşünüp çalışma ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

Programda Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince halk oyunları gösterisi sunuldu.

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