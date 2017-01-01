Antalya'da cinayet

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kafeterya sahibi, bir hafta önce işe aldığı aşçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki kafeteryada bir hafta önce işe başlayan ve soyadı henüz öğrenilemeyen Veysel adındaki aşçı, aynı iş yerindeki bulaşıkçı kadın çalışanla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi Mevlüt Yılmaz (34), araya girerek çalışanları sakinleştirmek istedi.

Bu sırada sinirlenen aşçı, Yılmaz'ı sırtından ve boynundan 5 kez bıçakladı. İş yerinin camını da kıran zanlı, daha sonra kaçtı.

İş yerindeki çalışanlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından iş yerine gelen Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cennet Yılmaz ve çalışanlar büyük üzüntü yaşadı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.