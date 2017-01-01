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Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması

18 Nisan 2017 Salı, 12:21

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sosyal Destekleme Projeleri (SODES) adı altında örgüte finans sağladıkları iddia edilen 23 şüpheli hakkında 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üzerinden 2012-2014 yılları arasında Sosyal Destekleme Projeleri kapsamında para aktarılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Ş.B. ile Başkan Yardımcısı S.Y'nin de bulunduğu tutuksuz 23 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda 16 klasörden oluşan davanın 125 sayfalık iddianamesi kabul edildi.

Sanıklar ve tanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine hayır olarak evini okuma salonu olarak veren bir kişi de müşteki olarak yer aldı.

İddianamenin sonuç bölümünde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün temel olarak devlet kurumları içerisine sızarak devlet yönetimini etkilemeyi ve son noktada tamamıyla ele geçirmeyi amaçladığı, bu amacını gerçekleştirmek, örgüte yeni elemanlar kazandırmak, örgütün varlığını devam ettirmek için gerekli finans desteğini güçlendirmek ve sürekli kılmak için dernek, sendika, vakıf, okul, dershane gibi yasal kılıflı oluşumlar kurduğuna vurgu yapıldı.

İddianamede, örgütün bu oluşumları vasıta kılarak devlet bürokrasisi içindeki mensupları vasıtasıyla kamu kurumları ile irtibata geçerek kamu kaynaklarını örgüt lehine yönlendirdiği, kaynak aktardığı, finans sağladığına yer verildi.

- SODES üzerinden örgüte finansman

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin ürettiği sözde projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Sosyal Destek Programı (SODES) birimine teklifler sunduğu, tekliflerin SODES birimince değerlendirilerek uygun bulunduğu ve onaylandığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Projelerin uygulanması aşamasında fiyat araştırması, mal ve hizmetin kabulü, yapılan işlerin detaylandırılması, teklif mektuplarının hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, faaliyetlerin sözleşmeye bağlanması gibi işin başlangıcından bitimine kadar geçen süreçte mevzuata ve SODES uygulaması için Adana Valiliği tarafından ortaya konulan prensiplere uygun davranılmadığı, soruşturma kapsamında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda oluşturulan raporda bu hususların açıkça ortaya konulduğu, teklif mektuplarının firmalar tarafından değil, örgüt üyeliğinden haklarında soruşturma yapılan şüpheliler tarafından doldurulduğu, sunulmayan hizmetler ve alınmayan mallar için faturalar kesildiği, alınan mallara ilişkin normal değerin üstünde bedeller gösterildiği, yapılan faaliyetlerden önceki tarihlerde faturaların düzenlendiği, ihale tarihlerinden sonra tekliflerin hazırlanıp verildiği, proje kapsamında ortaya konulan gezi, sinema, servis ücreti, ikramlar, halı saha turnuvaları gibi faaliyetler için fatura düzenlenip SODES bütçesinden ücret alınmasına rağmen faaliyete katılan öğrencilerden ve velilerinden bu faaliyetler için ayrıca ücret alındığı, projelerden faydalanması için velilerin Zaman gazetesine ve diğer örgütsel yayınlara abone olmasının şart koşulduğu, okuma salonlarında öğrencilere verilmek üzere kitapların temin edilmesinde öğrenci sayısından fazla kitap alınmış gösterildiği, bu bağlamda 2012 yılı Altın Çocuk Projesi'nde bin 660 lira fazla alım yapıldığı, 2013 yılı 'Benimde bir umudum var' projesinde 11 bin 100 lira fazla alım yapıldığı, 2014 yılı 'SODES'le Büyüyen Altın Nesil' projesinde 11 bin 610 lira fazla alım yapıldığı toplamda 24 bin 370 lira paranın kamu bütçesinden alınarak terör örgütüne ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yoluyla örgüte finans olarak aktarıldığı, buna ve diğer usulsüz iş, işlem yapıldığı anlaşılmıştır."

- Bilirkişi raporu da iddianamede

İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, usulsüzlükler yoluyla elde edilen paraların Altın Çocuk Derneği yoluyla terör örgütüne aktarıldığı, projelerde görevlendirilen Adana Ticaret Borsası ve SODES projelerinde Adana Valiliği tarafından görevlendirilen personelin yüklendikleri denetim, gözetim ve araştırma görevlerinin gereklerine aykırı davranarak kamu kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasına, terör örgütüne finans sağlama faaliyetlerine katıldıkları da belirtildi.

Adana Ticaret Borsası yönetimince SODES projesine destek verilmesi yönünde karar alındığına da dikkat çekilen iddianamede, bu bağlamda kurum mensuplarından bazılarının örgüte para aktarma yolu olarak seçilen sözde proje kapsamında oluşturulan komisyonlarda başkan ve üye olarak görev aldığı, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"Usulsüzlüklerin yapılmasında örgüt üyeleri ile birlikte hareket etmek suretiyle kamunun zarara uğratılması ve örgüte finans aktarılması eylemine katıldıkları, bununla birlikte ve ayrıca projeye 50 bin lira finans desteği sağlama doğrultusunda Borsa Yönetim Kurulu ve Borsa Meclisi tarafından karar alındığı, projeye destek mahiyetindeki 50 bin lira paranın projenin sahibi olan Adana Valiliği nezdindeki SODES bütçesine eklenmek üzere kamu bütçesine aktarılması gerekirken doğrudan doğruya Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından açılan bu dernek hesabına yatırıldığı belirlenmiştir."

Öte yandan "Altın Çocuk Projesi"nin desteklenmesi için 50 bin lira verilmesi ve yeterli gelmemesi halinde ise desteğin 60 bin liraya çıkartılması için oy birliğiyle verilen kararda Adana Ticaret Borsası Başkanı Ş.B'nin başkan olarak imzasının bulunduğu aktarılan iddianamede, "Tüm dosya kapsamında izah edilen usulsüzlükler yoluyla kamuyu zarara uğratıp FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans aktarılma eyleminin organizasyonunda fikir ve eylem birliği içerisinde diğer şüphelilerle birlikte yer aldığının tespit edildiği, elde edilen bilgiler birlikte ele alındığında şüphelinin FETÖ/PDY örgütüne finans desteği sağladığı değerlendirilmiştir." denildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

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