Halterdeki dünya şampiyonluğu

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DÜZCE (AA) - Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda dünya şampiyonu olan milli sporcu Nuray Levent, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Nuray Levent'in babası Ümit Levent, antrenörü Yasin Aydın ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci da hazır bulundu.

Vali Dağlı, Nuray'ın Düzce ve Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu söyledi.

Nuray'ın önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Dağlı, "Arkadaşımız Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini tebrik etti. Biz de kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Nuray Levent ise elde ettiği başarı sonrasında çok mutlu olduğunu belirterek, "Tayland'daki şampiyona için 3 aylık bir kamp vardı. Hedefim tabii ki şampiyonluktu ve şampiyonluğu elde ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de Konya'da görüştük. Bana 'Kaç kilo kaldırıyorsun' diye sordu, ben toplamda 191 kilo olduğunu söyleyince fiziğim göstermediği için biraz şaşırdı, sohbet ettik. Tebrik etti, başarılar diledi." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Dağlı, milli sporcuya altın hediye etti.