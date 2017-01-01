Soma'daki maden faciası davası

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, sanık avukatları önceki oturumda okunan ek bilirkişi raporuna yönelik savunma yaptı.

Tutuklu sanık Can Gürkan, ek bilirkişi raporunun bir önceki raporla çeliştiği ve tutarsız ifadeler olduğunu savundu. Söz konusu bilirkişi raporlarının maddi gerçeklere dayanmadığını belirten Gürkan, bunların ideolojik bakış açısıyla suç üretmek için yazıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyetine hazırladığı görsellerle sunum yapan Gürkan, olayın başlangıç yeri olarak gösterilen noktada yanma, göçük, çatlak ya da herhangi bir zarar olmadığını ifade etti. Bunun ilginç bir durum olduğunu ileri süren Gürkan, olayın bir sabotaj olabileceğini iddia etti.

Bilirkişi raporlarında yangın çıktığı iddiasının doğru olmadığını savunan Gürkan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında etkisi olabileceği iddiasında bulundu.

Mahkeme heyetinden bir üyenin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını kaydeden Gürkan, faciadaki FETÖ/PDY etkisinin Manisa'da yürütülen ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın ardından ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, diğer tutuklu sanıkların savunmasının ardından duruşmaya ara verdi.



- Olay



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.



