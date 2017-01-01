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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

18 Nisan 2017 Salı, 13:05


EDİRNE (AA) - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvurularının başladığı bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin 10-16 Temmuz'da gerçekleşeceği hatırlatıldı.

Festival ve güreşleri takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçılarının 15 Haziran Perşembe gününe kadar belediyenin internet sitesinden akreditelerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

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