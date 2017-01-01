18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rus iş adamı Rashnikov'un lüks yatı Fethiye'de

18 Nisan 2017 Salı, 13:20

MUĞLA (AA) - Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı "Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatlarından olan "Ocean Victory", dün sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Yata bugün, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.

Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adalarına gideceği kaydedildi.

Lüks yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
'Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da sahnelenecek
YEREL

'YEDİ KOCALI HÜRMÜZ' ORTACA'DA SAHNELENECEK
Milas'ta bilinçli evlilik için protokol imzalandı
YEREL

MİLAS'TA BİLİNÇLİ EVLİLİK İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
AKUT'tan deprem uyarısı
YEREL

AKUT'TAN DEPREM UYARISI
6 ödüllü film Bodrum'da gösterildi
YEREL

6 ÖDÜLLÜ FİLM BODRUM'DA GÖSTERİLDİ
Kulübesiyle terk edilen köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
YEREL

KULÜBESİYLE TERK EDİLEN KÖPEĞE HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI

FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI
Solisti vali yardımcısı, şefi emekli savcı koro konser verdi
YEREL

SOLİSTİ VALİ YARDIMCISI, ŞEFİ EMEKLİ SAVCI KORO KONSER VERDİ
Kutlu doğum haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Halikarnas Baalıkçısı anısına pasta kesip mezarına çiçek bıraktılar
YEREL

HALİKARNAS BAALIKÇISI ANISINA PASTA KESİP MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTILAR
&quot;Halikarnas Balıkçısı&quot; 127. doğum gününde anıldı
YEREL

"HALİKARNAS BALIKÇISI" 127. DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI
Köy Enstitüleri kuruluşunun 77. yılında unutulmadı
YEREL

KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞUNUN 77. YILINDA UNUTULMADI
odrum'da 'Olumlu İletişim ve Takımdaşlık' semineri düzenlendi
YEREL

ODRUM'DA 'OLUMLU İLETİŞİM VE TAKIMDAŞLIK' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

MUĞLA'DA 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ortaca'da 200 kovan arı telef oldu
YEREL

ORTACA'DA 200 KOVAN ARI TELEF OLDU
4 gündür kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL

4 GÜNDÜR KAYIP YAŞLI ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
MUSKİ'den Bodrum'da içme suyu hattı çalışması
YEREL

MUSKİ'DEN BODRUM'DA İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMASI
Kutlu Doğum Haftası'nda 5 bin gül dağıtıldı
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI'NDA 5 BİN GÜL DAĞITILDI
FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI
Ortaca'da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL

ORTACA'DA TRAFİK KAZASI; 3 YARALI
Bodrum'da evet coşkusu
YEREL

BODRUM'DA EVET COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"