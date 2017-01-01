Hatay'da Suriyeliler için yapılan futbol sahası açıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





HATAY (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yayladağı Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yapılan futbol sahası hizmete açıldı.

İlçede Bayırbucak Türkmenlerinin kaldığı YİBO konteyner kenti yanındaki araziye yapılan, 50 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki sentetik çim saha, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda tamamlandı.

TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Yayladağı'na TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in selamını getirdiğini söyledi.

Yayladağı'ndaki konteyner kentte kalan Suriyelilere duyarsız kalamayacaklarını aktaran Şahin, "Herkes için futbol, her yerde futbol diyerek, sizler için futbol sahası yaptık. Sizler için ne yapsak az olacağına inanan bir kurumuz. Bugün buraya sevgili çocuklara, 'umut etmekten vazgeçmeyin, TFF ve futbol ailesi, sizin hep yanınızda' demek için geldik. Umarız futbol oynarken siz çocukların yüzünde mutluluk, coşku yaşam sevinci ve umut hiç eksik olmaz. Umuyoruz ki ilerde sizlerin içerisinden Arda Turan, Emre Mor gibi dünya yıldızları çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce de 2011 yılında iç savaşın başladığı ilk aylarda, evlerini, vatanlarını terk ederek Türkiye'ye gelenlerin ilk sığındığı yerin Yayladağı olduğunu hatırlattı.

İlçedeki kampların insanların en temel ihtiyacı olan barınmayı karşılamak üzere kurulduğunu kaydeden Yüce, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 yıldır, 10 bine yakın Suriyeli misafirimiz bu kamplarda barındırılmakta. Bizler de kamu görevlileri olarak, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız ilhamla, onlara ev sahipliği yapıyor ve en temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Suriye'deki iç savaş devam ediyor ve insanların temel ihtiyaçlarının yanı sıra yeni ihtiyaçları da ortaya çıkmıştır. TFF'nin desteğiyle yapılan sahayı bu nedenle çok değerli buluyorum. Biliyoruz ki spor da eğitimin bir parçasıdır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilirken, TFF tarafından hazırlanan ve içerisinde futbol topu, atkı ve tişörtlerin yer aldığı hediyeler de çocuklara dağıtıldı.

TFF Genel Sekreter Vekili Mustafa Baltacı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ve Suriyelilerin katıldığı program, protokol üyelerinin kaleye şut atmasıyla son buldu.



