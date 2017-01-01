Niğde'de FETÖ/PDY davası

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NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sinan A, Zafer D, Musa S, İsmail İ. ve İzzettin Y. ile tutuksuz yargılanan Yalçın A. ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Tutuklu sanık eski Niğde Bölge Trafik Şube Müdürü Musa S. savunmasında, bu yapının gazete ve dergilerine aboneliğinin bulunmadığını, Bank Asya'da da hesabının olmadığını söyledi.

Örgütün hiçbir toplantısına katılmadığını anlatan Musa S, "Kendime ait olan fakat eşimin kullandığı hattan ByLock çıktı ancak biz bu programı hiçbir zaman kullanmadık. Ben de bu yapıdan mağdurum. Emniyet teşkilatı içerisinde almam gereken görevleri alamadım. Ayrıca bu yapıdan dolayı kaç aydır cezaevindeyim. Bu örgütle hiçbir alakam olmadı. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan emekli öğretmen İsmail İ. ise Bank Asya'daki hesabını emekli maaşını çekmek için açtırdığını ifade etti.

Bu yapının 2011-2013 yıllarında düzenlenen toplantılarına ara ara katıldığını dile getiren İsmail İ, öğrenciler için toplanan burs yardımlarına da katkıda bulunduğunu anlattı.

Tutuksuz sanık Yalçın A. da bu yapıyla hiçbir alakasının olmadığını, telefonundan da ByLock programının çıkmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sinan A. ve Zafer D'nin tahliyelerine, Musa S, İsmail İ. ve İzzettin Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.