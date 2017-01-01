Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin idmanına tüm futbolcular katıldı.

İlk 20 dakikalık sürede bordo-mavili futbolcular, pas organizasyonlarının ardından 3 gruba ayrılarak gol vuruşu çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.





- Kale ve forvette değişim





Trabzonspor'da Antalyaspor maçında ilk 11'de biri mecburi iki değişiklik bekleniyor.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur Recep Kıvrak'ın yerine Kosta Rikalı kaleci Estaban Alvarado görev alacak.

En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen Esteban Alvarado, bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

19 Mayıs 2016'daki Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Esteban Alvarado'nun, 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulmuş olacak.

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un ise yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

Senegalli futbolcu, Beşiktaş maçı öncesi Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol olmak üzere oynadığı son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.