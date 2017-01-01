18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

18 Nisan 2017 Salı, 13:34
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin idmanına tüm futbolcular katıldı.

İlk 20 dakikalık sürede bordo-mavili futbolcular, pas organizasyonlarının ardından 3 gruba ayrılarak gol vuruşu çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.


- Kale ve forvette değişim


Trabzonspor'da Antalyaspor maçında ilk 11'de biri mecburi iki değişiklik bekleniyor.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur Recep Kıvrak'ın yerine Kosta Rikalı kaleci Estaban Alvarado görev alacak.

En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen Esteban Alvarado, bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

19 Mayıs 2016'daki Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Esteban Alvarado'nun, 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulmuş olacak.

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un ise yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

Senegalli futbolcu, Beşiktaş maçı öncesi Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol olmak üzere oynadığı son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hollanda'da
YEREL

MAÇKA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HOLLANDA'DA
Kutlu Doğum Haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Trabzon'da 4 ilçedeki yollar 2,5 milyon TL maliyetle bakıma alınıyor
YEREL

TRABZON'DA 4 İLÇEDEKİ YOLLAR 2,5 MİLYON TL MALİYETLE BAKIMA ALINIYOR
Trabzon'da iş dünyası referandumu değerlendirdi
YEREL

TRABZON'DA İŞ DÜNYASI REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Trabzon'da Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL

TRABZON'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Trabzonspor, trafik kazasında ölen taraftarlarını andı
YEREL

TRABZONSPOR, TRAFİK KAZASINDA ÖLEN TARAFTARLARINI ANDI
Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASININ SONUÇLARI KUTLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"