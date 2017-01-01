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Şehidin hatıraları isminin verildiği okulda yaşatılacak

18 Nisan 2017 Salı, 13:40
Şehidin hatıraları isminin verildiği okulda yaşatılacak

MUĞLA (AA) - Muğla Jandarma Komutanlığı tarafından şehit ve gazilerin hatıralarını canlı tutmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla Şehit Halil İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulunda yaptırılan "Atatürk ve Şehitler Köşesi" törenle açıldı.

Okulda düzenlenen törende Muğla Valisi Amir Çiçek ve Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan öğrenciler tarafından bayraklarla karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 104 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi, yöresel oyunları sergiledi. Muğla'daki Kıbrıs gazileri de çalınan türküler eşliğinde halk oyunlarına eşlik etti.

Muğla Valisi Amir Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 41 yıl önce Türk askerinin barış için Kıbrıs'a çıkarma yaptığını hatırlattı. Türk askerinin 41 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatarak Kıbrıs'taki soydaşların canını, malını ve güvenliğini güvence altına aldığını belirten Çiçek, "Biz barış için gittik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için ve bağımsızlığımız için şehit veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tek millet olarak bir olacağız, diri olacağız." dedi.

Türk milletinin tarihin her döneminde bağımsızlığına düşkün olduğuna işaret eden Çiçek, "Emanet bizim için önemlidir. Yani Türk milleti için önemlidir. Biz beş emaneti kendimiz gibi, canımız gibi, malımız gibi koruruz. 1974 yılında Kıbrıs'a barış için ilk çıkarma yapan askerlerimizin başındaki şehit komutanımız Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun emaneti de bizim için çok önemli. Bu emanetin gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz'da ülkede hain darbe girişimi olduğunu hatırlatan Çiçek, milletin parası ile alınan tank, top, uçak ve silahların milleti yok etmek için kullanılmaya çalışıldığını ancak bu girişimin yine milletin vatansever evlatları tarafından engellendiğini dile getirdi. Türk milletinin, yeni neslin, her zaman uyanık olması gerektiğini vurgulayan Çiçek, öğrencilerin vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven bir nesil olarak yetişmesi gerektiğini kaydetti.

- Senarist Hakan Evrensel

Daha sonra konuşan "Anadolu Kartalları" ve "Nefes" filminin senaristi Hakan Evrensel ise kendisinin de bir asker çocuğu olduğunu söyledi. Harp Okulu eğitiminin ardından Kayseri Komando Tugayı emrinde Güneydoğu'da terörle mücadele harekatına katıldığını anlatan Evrensel, 1994 yılında silahı bırakıp eline kalemi aldığını söyledi.

Evrensel'in konuşması sırasında alanda bulunan anne ve babası ise gözyaşlarını tutamadı.

Kıbrıs Gazisi Milas Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Sarban, konuşmasında vatan için canını seve seve feda eden şehitlere rahmet dileyerek, gerektiğinde kendilerinin de her koşulda seve seve canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Muğla Valisi Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Alay Komutanı Yavuz Özfidan, daire müdürleri, gaziler ve öğrenciler "Atatürk ve Şehitler Köşesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Vali Çiçek, şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun ailesinden gelen kalemliğini de şehitler köşesine teslim etti. Okul Müdürü Çağdaş Çeliköz, şehidin eşyalarının kendisi de emekli albay olan oğlu Kürşad Karaoğlanoğlu'ndan bağış olarak alındığını kaydetti.


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