18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da FETÖ/PDY davası

18 Nisan 2017 Salı, 13:47

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, görevden ihraç edilen tutuksuz sanık Zekai Genç katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Avukat, müvekkili Genç hakkında savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen avukat, müvekkilinin terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.

Genç'in hiçbir şekilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Genç'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, aynı suçlamalarla haklarında ayrı ayrı dava açılan 9'u tutuklu 12 eski polisin yargılanmasına da devam edildi. Mahkeme heyeti, 9 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Davalar, dijital verilerin incelenmesinin beklenmesi için ertelendi.


İLGİLİ HABERLER
Erzincan Gençlik Merkezi'nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başladı
YEREL

ERZİNCAN GENÇLİK MERKEZİ'NDE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLADI
Terzibaba Külliyesi temel atma töreni gerçekleştirildi
YEREL

TERZİBABA KÜLLİYESİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erzincan Belediyesi yatırım sezonunu törenle açtı
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİ YATIRIM SEZONUNU TÖRENLE AÇTI
Milletvekili Bayram: &quot;16 Nisan da demokrasi kazandı, millet kazandı&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BAYRAM: "16 NİSAN DA DEMOKRASİ KAZANDI, MİLLET KAZANDI"
Kızılaydan, Vali Arslantaş'a kan bağışı desteği için teşekkür plaketi
YEREL

KIZILAYDAN, VALİ ARSLANTAŞ'A KAN BAĞIŞI DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Vali Arslantaş'ın Turizm Haftası mesajı
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ'IN TURİZM HAFTASI MESAJI
Karakelle: &quot;Ülkemize düşmanlık yapan mihraklara milletimiz gereken cevabı vermiştir&quot;
YEREL

KARAKELLE: "ÜLKEMİZE DÜŞMANLIK YAPAN MİHRAKLARA MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR"
Başkan Başsoy: &quot;O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, Muhammed-ül Emindi&quot;
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY: "O İNSANLARIN EN HAYIRLISI, ALLAH'IN İNSANLAR ARASINDAN SEÇTİĞİ DOĞRULUK TİMSALİ, MUHAMMED-ÜL EMİNDİ"
Yaşama Yol Ver Projesi Tanıtımları Devam Ediyor
YEREL

YAŞAMA YOL VER PROJESİ TANITIMLARI DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"