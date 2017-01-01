Kadınlar resim yeteneklerini sergiledi

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ORDU (AA) - Ordu'da yaşları 30 ile 75 arasında değişen 27 kadının ücretsiz resim kursunda yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi, izlenime sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün illerde kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılmasının yanı sıra görsel sanatların gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Ordu'da resim kursu açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz verilen kursa, yaşları 30 ile 75 arasında değişen 27 ev kadını katıldı. Kadınlar, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde yaklaşık 6 ay süren kursta, kuru, sulu ve yağlı boya ile pastellerle resim yaptı.

Kadınların hazırladığı yaklaşık 150 eserle, merkezin Sanat Galerisi'nde sergi açıldı.

Kurs öğretmeni Osman Kılıç, serginin açılışında gazetecilere, 27 kadının, kurs öncesinde hiç resim yapmadığını söyledi.

Kadınların kursta güzel eserler ortaya koyduğunu dile getiren Kılıç, "Kursiyerler bizleri de şaşırtacak resimler yaptı. Kurs, ev hanımlarının resim yeteneklerinin açığa çıkmasını sağladı. Bundan sonra her bir ev hanımı, resim sanatçısı. Kendilerini öyle görüyoruz." dedi.

İlerleyen süreçte resimlerin satışa sunularak, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmalarının sağlanacağını anlatan Kılıç, kursun gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti.

- Kadınlar kurstan memnun kaldı

Kursiyerlerden Mehtap Şahin, kursa bir arkadaşının tavsiyesi üzerine katıldığını belirtti.

Sergi sayesinde emeklerinin karşılığını gördüklerini dile getiren Şahin, "Bundan sonraki kurslara ev hanımlarının katılmasını tavsiye ediyorum. Hakikaten böyle kurslar hem yeteneklerimizin açığa çıkmasına vesile oluyor hem de stresimizi alıyor." ifadelerini kullandı.

Zeynep Yılmaz ise kursta boş vakitlerini değerlendirdiklerini, artık her türlü tekniği kullanarak resim yapabildiklerini söyledi.

Ayşe Asılkazancı da herkese kursu tavsiye ederek, "Birçok ev hanımı ilk başlarda zorlandı ancak daha sonra hepsi birer usta sanatçı gibi resim yapmaya başladı. Demek ki isteyince oluyormuş. İyi ki kursa katılmışım." diye konuştu.