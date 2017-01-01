Bartın'da kültür sanat

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BARTIN (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Profesyonel" adlı oyunu Bartın'da sahneleyecek.

Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı, rejisörlüğünü Işık Kasapoğlu'nun üstlendiği oyunda, çalışma, dostluk, sevgi ve aile bağlarının önemi vurgulanıyor.

Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal ve politik yaşamın, entelektüel ve ironik bir üslupla anlatıldığı oyunda, 40 yaşında bir edebiyat adamı, sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu hikayesi yer alıyor.

Bülent Emin Yapar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz'un rol aldığı oyun, Bartın Kültür Merkezi'nde 20 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Oyunun biletleri, Bartın Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilecek.