Yaşlı kadın telefon dolandırıcılarını yakalattı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da yaşayan 75 yaşındaki kadın, kendilerini polis olarak tanıtan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle altın talep eden 2 dolandırıcıyı, polisle yaptığı iş birliği sonucu yakalattı.

Gedikkaya Mahallesi'nde oturan Y.U, 155 Polis İmdat hattını arayarak, telefonla dolandırıcılık ihbarında bulundu.

Telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyleyen Y.U, söz konusu şahsın, FETÖ'cülerin buldukları kendisine ait kimlikle kuyumculardan dolandırıcılık gerçekleştirdiklerini, bu şahsıları yakalamak amacıyla evdeki altınlarını talep ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadın ile iş birliği yaparak dolandırıcıları yakalamak için randevu ayarladı.

Dolandırıcıların talep ettiği altınlar yerine poşete kaşıklar koyan Y.U, Gedikkaya Mahallesi'nde belirlenen yerde yanına gelen 2 kişiye poşeti verdi.

Poşeti alarak olay yerinden ayrılmak isteyen H.G. ile Suriye uyruklu A.E, polis tarafından gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve birçok suçtan sabıkası olduğu tespit edilen zanlıların işlemleri sürüyor.