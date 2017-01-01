18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaşlı kadın telefon dolandırıcılarını yakalattı

18 Nisan 2017 Salı, 14:15

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaşayan 75 yaşındaki kadın, kendilerini polis olarak tanıtan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle altın talep eden 2 dolandırıcıyı, polisle yaptığı iş birliği sonucu yakalattı.

Gedikkaya Mahallesi'nde oturan Y.U, 155 Polis İmdat hattını arayarak, telefonla dolandırıcılık ihbarında bulundu.

Telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyleyen Y.U, söz konusu şahsın, FETÖ'cülerin buldukları kendisine ait kimlikle kuyumculardan dolandırıcılık gerçekleştirdiklerini, bu şahsıları yakalamak amacıyla evdeki altınlarını talep ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadın ile iş birliği yaparak dolandırıcıları yakalamak için randevu ayarladı.

Dolandırıcıların talep ettiği altınlar yerine poşete kaşıklar koyan Y.U, Gedikkaya Mahallesi'nde belirlenen yerde yanına gelen 2 kişiye poşeti verdi.

Poşeti alarak olay yerinden ayrılmak isteyen H.G. ile Suriye uyruklu A.E, polis tarafından gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve birçok suçtan sabıkası olduğu tespit edilen zanlıların işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
MHP, Espiye İlçe Teşkilatını feshetti
YEREL

MHP, ESPİYE İLÇE TEŞKİLATINI FESHETTİ
Kadın çiftçilere fındıkta küllenme hatalığı dersi verildi
YEREL

KADIN ÇİFTÇİLERE FINDIKTA KÜLLENME HATALIĞI DERSİ VERİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"