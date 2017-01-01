Boluspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, yarın deplasmanda oynayacakları Altınordu maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu'nun genç bir ekip olduğunu belirterek, "Altınordu, ilk altıyı zorluyor. Bu karşılaşma iyi ve zevkli bir maç olacak. Üç haftadır çıkışta olan bir takımız. Deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçını kazanmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Bunun için de takımda birlik ve beraberlik had safhada. Taraftarımız da bu deplasmanda bizleri yalınız bırakmayacak." diye konuştu.

Ligde 41 puanla 7. sırada yer aldıklarını hatırlatan Çarıkçı, ilk devrede Bornova Stadyumu'nda Göztepe karşısında 3 puan kaybettiklerini, Altınordu'yu aynı sahada yenmek istediklerini, pazar günü de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını kaydetti.



