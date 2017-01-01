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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

18 Nisan 2017 Salı, 14:19

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finansman temin etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan aralarında meslekten ihraç edilmiş öğretmen ve polis memurlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesinin 375 kişilik salonunda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanıklardan Hüseyin Durmuş terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "Telefonum uzun bir süre arızalıydı bahsi geçen programı indirmedim ve kullanmadım. Bank Asya hesabımı 17-25 Aralık sürecinde kapattım. Terör örgütüne himmet adı altında herhangi bir bağış ve finansal destek temin etmedim. Bu yapının sohbetlerine katılmadım.Terör örgütü üyesi değilim tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ercan Kurtgöz ise meslekten ihraç edilmiş bir sınıf öğretmeni olduğunu ve terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.Terör örgütünün sohbet ve toplantılarına katılmadım. ByLock programını 15 Temmuz sonrası medyadan öğrendim. Asla yüklemedim ve kullanmadım. Bank Asya'ya terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile para yatırmadım. Aktif Eğitim-Sen adlı sendikaya belirli bir süre üye oldum ama oradan istifa ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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