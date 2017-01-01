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Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

18 Nisan 2017 Salı, 14:45


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Emre Güral ile Kenan Horic salonda, Chico ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor Kulübünün yağlı güreş takımı sporcularından başpehlivan Orhan Okulu, İsmail Koç, Ramazan Bircan, Serkan Serttürk, Ali Yanatma, Ali Altun, başaltı pehlivanı Okan Acar, antrenörler Kemal Yılmaz ve Ramazan Yarar ile Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi Ramazan Bahşi de antrenmanı izledi.

Pehlivanlar, teknik direktör Çalımbay, takım kaptanı Samuel Eto'o ve diğer futbolcuları 23 Nisan'da 12'ncisi gerçekleştirilecek Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Pehlivanlarla fotoğraf çektiren 1,80 metre boyundaki Kamerunlu yıldız Eto'o, başpehlivan İsmail Koç'un yanında kısa kaldığını fark edince gülmeye başladı. Çevresindekileri de güldüren Eto'o, kendilerine ikram edilen baklavayı ise göbeğini göstererek, "Tatlı problem" diye geri çevirdi.

Güreşçiler ayrıca, kırmızı-beyazlı futbolculara Trabzonspor maçı için başarı diledi.

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