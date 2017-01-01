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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki cinayet davasında karar

18 Nisan 2017 Salı, 14:46

ADANA(AA) - Adana’da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Şahin Berker ile avukatı ve tanıklar katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından davada araştırılacak başka husus olmaması üzerine mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Şahin Berker’in eskiye dayalı bir para ihtilafından dolayı husumet beslediği Murat Aytekin’i tabancayla birden çok kez ateş ederek öldürdüğünden müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını istedi.

Son savunması sorulan Berker ise arkadaşı Murat Aytekin’in kendisinden bin 500 lira para istediğini belirterek, "Kendisine bu parayı veremeyeceğimi söyledim. ‘Seni öldüreceğiz’ diyerek tehdit etti. Olay günü benimle tartıştı. Ben de silahı çekip vurdum” dedi.

Son sözünde ise pişman olduğunu belirten Berker, “Ben kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Olayın o zaman daha açık ve net olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Şahin Berker’i "Kasten adam öldürmek suçundan" önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Duruşmadaki iyi hali nedeniyle daha sonra cezası 25 yıla indirildi. Berker'e ayrıca, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verildi.

Adana'da 17 Eylül 2016’da Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde arkadaşı Murat Aytekin’i öldürdüğü iddia edilen Şahin Berker tutuklanmıştı.


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