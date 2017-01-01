Milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın yargılanması

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VAN (AA) - Van'da, devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya çalıştığı, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'a, üzerine atılı suçlamalarla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan başka bir davadaki suçların aynı olduğunu, bu nedenle birleştirme kararı verileceğini iletti.

Yüksekdağ, yaptığı savunmada, avukatının duruşmaya katılamadığı içi savunma yapamayacağını, dosyanın birleştirilmesi durumunda Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada savunmasını yapabileceğini söyledi.

Sanık avukatları da Ankara'daki dosyanın içeriğindeki suç mahiyetlerini bilmediklerini bu nedenle birleştirme kararı verilmemesini talep etti.

Mahkeme heyeti, iki dosya arasındaki fiili bağlantı nedeniyle birleştirme kararı konusunda muvaffakiyetinin alınması için Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine fezleke gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Nisan 2015, 30 Aralık 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptığı konuşmalarda, terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin sıklıkla dile getirdiği sözde "öz yönetimi" milletvekili sıfatı ile kendi durumuna göre gerçekleştirmeyi amaçladığı ve mitingde konuşma yaparak eyleme geçtiği gerekçesiyle, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı", "terör örgütü propagandası yaptığı" ve "Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği" vurgulanmıştı.

Yüksekdağ'ın, atılı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.