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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

18 Nisan 2017 Salı, 14:47

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin 14 yöneticisi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Trabzon'da belirlenen adreslere 80 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin yöneticileri olan, esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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