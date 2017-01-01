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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı

18 Nisan 2017 Salı, 14:47

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcu, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi 5856 Sokak'ta kuyumculuk yapan Nasır Çetinkaya, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Çetinkaya, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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