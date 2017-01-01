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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

18 Nisan 2017 Salı, 14:52
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden Hasan Kaydı idaresindeki 34 GET 21 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle şerit değiştirerek karşı yönden gelen Emrah Çoruh'un yönetimindeki 59 YP 727 plakalı hafif ticari araç ve ardından Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 VE 7217 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle hafif ticari araçtaki Gülişan ve Meliha Çoruh, Sevilay ve Aleyna Aydın, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Bu arada hafif ticari araçta bulunan 9 aylık Oğuz Kaan Çoruh, kazayı yara almadan atlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kazada, bir süre ulaşıma kapanan karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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