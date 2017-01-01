Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,212-1,266 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,212
|1,266
|Makarnalık buğdaylar
|0,989
|1.004
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,165
|1,165
|Ekmeklik diğer buğday
|0,998
|1,057
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,905
|1,263
|ARPA
|Yemlik arpalar
|0,991
|1,016
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,811
|0,900
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,487
|3,487