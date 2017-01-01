Kocaeli'de cinayet davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş ortağını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın davasının görülmesine başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iş ortağı Cemalettin Çelik'in katil zanlısı tutuklu sanık Mehmet Korucuoğlu, maktulün babası müşteki Reşat Çelik ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Korucuoğlu, savunmasında, maktulle 6-7 ay önce araç bakım malzemeleri üretimi üzerine ortak iş kurduklarını belirterek, işler iyi gitmeyince maktulle ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını anlattı.

Maktulün şimdiye kadar yaklaşık 100 bin lira kar etmeleri gerektiğini kendisine söylediğini aktaran Korucuoğlu, "Ben de sabırlı olmamızı ifade ettim. Ancak maktul bu şekilde söylemlerine devam ediyordu. Aramıza bu nedenle soğukluk girdi. Bu süreçte kardeşimle ortak taşınmazımızı satmaya karar vermiştik. Bunu duyan maktul, kız kardeşimin eşini kast ederek, 'Eniştenden ben bu parayı alacağım.' demeye başladı. Bu sebeple aramızda sürtüşme oldu. Olaydan 7 gün kadar önce 'Şirketi bana devret.' dedi. Ben de olumlu cevap verdim. Daha sonra memleketim Ordu'ya dedem rahatsız olduğu için gittim." şeklinde konuştu.

- "2 el ateş ettim"

Körfez'e geldikten sonra maktulle buluştuklarını, kira ve diğer giderlerin ödenmesi konusunu konuştuklarını anlatan Korucuoğlu, Çelik'in kendisine bunun yeterli olmadığını, yine 100 bin lira para talebinde bulunduğunu kaydetti.

Korucuoğlu, kendisinin de "Zaten dükkanı devredeceğim, ceketimi alıp çıkacağım." diyerek eve girdiğini belirterek, olay anını şu şekilde anlattı:

"Bahçeden konuşma sesleri duydum. Baktığımda maktulün elinde telefon vardı. Devamında bana, eğer parayı vermezsem nasıl alacağını bildiğini, iki kız kardeşimi kast ederek, onları çalıştırıp bu parayı alacağını söyledi. Ben o sinirle evdeki tüfeği alıp pencereye çıktım. Ona 'Seninle kardeş gibiydik, kız kardeşlerim hakkında nasıl böyle konuşuyorsun?' dedim. Bana elinde telefon olduğu halde 'Şimdi arıyorum, kardeşlerini aldıracağım.' dedi. Telefonla konuşacakmış gibi yapınca ben de bir anlık öfke ve refleksle ateş ettim. Bu şekilde iki el ateş ettim."

Bahçeye indiğinde maktulün nabzının atmadığını gördüğünü ifade eden Korucuoğlu, daha sonra eve çağırdığı yeğeni ve kardeşiyle ilçe merkezine geldiklerini belirterek, "Evin etrafını kontrol ettim. Bekleyen birileri olup olmadığına baktım. Daha sonra İstanbul Eyüp'te ikamet eden ablamın yanına gitmek istedim. Alkol almış olduğum için kardeşim tek başıma gitmemi istemedi. Kardeşim ve yeğenimle ablamın evine gittik. Orada ablama olaydan bahsettim. Daha sonra Körfez'e döndük ve jandarmaya teslim oldum." diye konuştu.

Maktulün babası Reşat Çelik ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanık avukatı Mehmet Kamil Şirin ise taraflara ait telefonlar üzerinde arama, mesaj ve WhatsApp kayıtlarının tespiti bakımından bilirkişi incelemesinin yararlı olacağı kanaatinde olduklarını kaydetti.

Müşteki avukatı Nevzat Altun ise sanığın, olayı önceden tasarladığı kanaatinde olduklarını belirterek, deliller toplandığında iddialarının doğrulanacağını düşündüklerini savundu.

Mahkeme heyeti, dijital verilerin incelenmesine, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, TCK'nın 81/1 maddesi uyarıca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyor.