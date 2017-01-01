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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da silahla vurulan kadının ölümü

18 Nisan 2017 Salı, 15:17

ADANA (AA) - Adana'da boşanmak isteyen eşi İmhan Kılıç'ı yaşadıkları tartışma sırasında tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Ahmet Kılıç, müştekiler Kılıç çiftinin çocuğu Mehmet Tayfun Kılıç ile İmhan Kılıç'ın ağabeyleri Ahmet Kömürcü ve Hasan Kömürcü ile avukatları katıldı.

Hasan Kömürcü, ifadesinde, sağlık sorunları nedeniyle 4 yıldır Adana'da tedavi gördüğünü ve sürekli kız kardeşinin yanına gidip geldiğini anlatarak, "Sanık kız kardeşime şiddet uygulardı. Sofrada yemek yerken rahmetli kardeşime hakaretler ederdi. Ağza gelmeyecek laflar söylerdi. Biz her şeye boyun eğdik. Olay günü Şanlıurfa'daydım." dedi.

Ahmet Kömürcü de olay günü kız kardeşinin kendisini telefonla aradığını aktararak, "Bana diğer kadını kastederek 'Bu sorunu halledin' dedi. Çekip geliyorduk. Biz yoldayken vurmuşlar." ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanığın ilişkisi olduğu belirtilen F.K. de tanık olarak dinlendi.

Sanık ile 3 yıl önce tanıştığını ifade eden F.E, "1,5 yıl kadar önce imam nikahı kıydık. Gayri resmi evliydik. Ben sanığın eşi ya da çocuklarının hiçbiri ile karşılaşmadım. Ben olayın nasıl olduğunu görmedim. Aramızda eşi ile ilgili konuşma da olmamıştır. Ahmet diğer eşini de bildiğim kadarı ile çok sever ve değer verirdi." diye konuştu.

Sanık Kılıç ise 28 yıllık evli olduğu eşini öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığı F.E. nedeniyle eşiyle aralarında sorun olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Bu sırada sanık, "Ben de keşfe katılmak istiyorum." dedi. Heyet, güvenlik nedeniyle sanığın bu talebini kabul etmedi.

Duruşma sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek keşif için ertelendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 6 Kasım 2016’da 46 yaşındaki İmhan Kılıç'ın öldürmesi olayıyla ilgili tutuklanan eşi Ahmet Kılıç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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