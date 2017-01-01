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477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne doğru

18 Nisan 2017 Salı, 15:20

MANİSA (AA) - Manisa'da 25-30 Nisan'da düzenlenecek "477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali"nin son günü yapılacak geleneksel saçım töreninde, 6 ton mesir macunu halka dağıtılacak.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, bu yıl 477. kez kutlanacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım toplantısı, Vali Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Güvençer, mesir festivalinin, Türkiye ve dünyada köklü gelenekler arasında yer aldığına işaret ederek, "Bir festivalin, geleneğin 477 yıl sürdürülebilmesi çok kıymetlidir. Hiçbir gelenek, arkasında temel olmaksızın bu kadar uzun yıllar aksatılmadan sürdürülemez." dedi.

- Festivalde 11 konser düzenlenecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da festival etkinliklerinin 25 Nisan Salı günü sergi açılışlarıyla başlayacağını söyledi.

Sudak, bu yıl etkinliklere, 5 ülkenin büyükelçi ve konsolosları ile 6 kardeş şehir ve 10 ülkeden halk dansları topluluğu üyeleri olmak üzere 300'ün üzerinde yabancı konuğun katılıcağını kaydetti.

Hafta boyunca kentin 8 ayrı noktasında sokak sanatı etkinliklerinin yanı sıra 24. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, bisiklet şenliği, halk koşusu ve futbol turnuvası düzenleneceğini bildiren Sudak, ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nda Ahmet Selçuk İlkan'ın 40. Sanat Yılı anısına düzenlenecek gecede 11 sanatçının konser vereceğini ifade etti.

- 43 noktadan 6 ton mesir macunu saçılacak

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da festivalin kapanışının, geleneksel mesir saçım töreniyle yapılacağını belirtti.

Tanık, "30 Nisan Pazar günü geleneksel Mesir Macunu Saçım Töreni'nde, bu yıl 6 ton mesir macunu, tarihi Sultan Camisi kubbeleri ve çevresinden saçılacak. Saçım noktasını da bu yıl 37'den 43'e çıkardık. Tarihi Sultan Camisi ile kubbelerindeki 16 nokta ile cami çevresindeki 27 ev ile binaların çatısından mesir macunu saçımı yapılacak." diye konuştu.

Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ile turizm acenteleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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