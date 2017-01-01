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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesi

18 Nisan 2017 Salı, 15:37

ERZURUM (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli 6 profesyonel dağcı sevk edildi.

Pülümür ilçesinden 11.40'da sularında havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen içerisinde 12 kişinin bulunduğu helikopter için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Jandarma ve çevre illerden AFAD ekipleri ile Tunceli kent merkezi ve Pülümür ilçesinden ambulansların sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Erzurum'dan da bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri AFAD ekibinin 6 kişiden oluştuğunu ifade etti.

Karslı, ekiptekilerin profesyonel 6 dağcı olduğunu anlatarak, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere." dedi.

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