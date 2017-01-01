Zirve Yayınevi'ndeki cinayetler

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MALATYA (AA) - Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde 10 yıl önce öldürülen 3 kişiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Geske'nin, Kiltepe Mahallesi'ndeki Ermeni Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene eşi Suzanna, kızları Michael ve Miriam, oğlu Lucas Geske ile Malatya Kilisesi Pastörü Tim Stone ile yakınları katıldı.

Suzanna Geske, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayeti gerçekleştiren 5 kişinin hapiste olduğunu ancak arkasındaki güçlerin hala ortaya çıkmadığını söyledi.

Geske, bir gazetecinin "mahkemenin olayda FETÖ izi araştırılması konusunda yaptığı suç duyurusu üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmasına" ilişkin, "İyi, sevindim, unutmazlarsa iyi olur. Bakalım bir şey çıkarsa sevineceğim. Ama ben kalben rahatım çünkü Allah'a bırakıyorum bu işi." yanıtını verdi.

- "Ben o 5 çocuğu bağışladım"

Cinayete ilişkin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım'ı bağışladığını ifade eden Geske, şöyle konuştu:

"Bazı kişiler 'halen öfkeliyim, bağışlamadım' diye düşünüyorlar. Bir daha söylemek istiyorum, 10 sene geçti gerçekten ben o 5 çocuğu bağışladım. Onlarda 10 sene daha büyüdüler. Hapishanedeler, onlar için en iyisini diliyorum. Gerçekten bütün kalbimizle çocuklarımda dahil onlar için dua ediyoruz. Onlar kendi hayatlarını mahvettiler ama bizim onlar için kötü niyetimiz yok. Belki bir gün fırsat olursa cezaevine gidip, kendilerine onları bağışladığımızı söylemek istiyoruz. Mahkeme sürecinde olması mümkün değildi ama şimdi bittikten sonra gidebiliriz. Onlardan bir şey beklemiyorum. Yüzlerine karşı 'benim size karşı bir şeyim yok' diye söylemek istiyorum."

Malatya'da 18 Nisan 2007'de, Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel, bıçaklanarak öldürülmüştü.