FETÖ sanığı öğretmenlere hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 2 öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar Ali Ö. ile Fatih A. katıldı.

Önceki celse savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise tutuklu sanıklar Ö.U, R.T, M.A, Ö.G, R.B, M.Y. ve O.K. ile tutuksuz sanıklar R.K, M.K, M.G, O.T. ve H.Y. ile avukatları katıldı.

Ö.G'nin kardeşleri M.G. ve F.G'nin tanık olarak dinlendiği duruşma, eksiklerin tamamlanması için 24 Mayıs'a ertelendi.