Gaziantep'te güvenlik korucusu ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Araban ilçesinde güvenlik korucusu ölü bulundu.
Taşdeğirmen Mahallesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapan Hasan Kılıç'ın (46) otomobilini yol kenarında gören İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumdan şüphelenerek çevrede çalışma başlattı. Kılıç, aracının yakınlarında tarlada ölü bulundu.
112 Acil Servis ekibince Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kılıç'ın cesedi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kılıç'ın cenazesi, Taşdeğirmen Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.