Erzurum'da eski komiser Büyükekiz'in "FETÖ" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski komiser Ömer Büyükekiz'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Büyükekiz ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Büyükekiz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Terörist olmadığını ileri süren Büyükekiz, "Yıllarca emniyette farklı birimlerde görev yaptım, terörle mücadele ettim." dedi.

Büyükekiz, 23 yıllık meslek hayatı boyunca herhangi bir kanunsuz iş yapmadığını öne sürerek, şunları ifade etti:

"Darbe gecesi de görevdeydim. O gece bana ne talimat verildiyse onları yaptım. Hakkımda ByLock'la ilgili ilk sorgulama yapıldığı anda kullanmadığım yönünde tutanak düzenlendi ancak savcılığa geldiğimde kullandığım yönünde tespit çıktı. Programı ben kullanmadım. Bu konuda bir hata olduğunu düşünüyorum. Bu konuda esastan ve usulden itiraz ediyorum. Hakkımda bulunan otel kaydıyla ilgili meslektaşlarımla günübirlik geziler için gidip geldiğimiz olmuştur. Bunları bir faaliyet adı altında yapmadık. Sohbet toplantılarına katıldığım yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Büyükekiz hakkında FETÖ/PDY'nin rütbeli polis yapılanmasına dahil olması iddiasıyla soruşturma başlatıldığı yer alıyor.

Sanık Büyükekiz'in, FETÖ/PDY'nin kullandığı haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu, gizli tanık beyanı ile hakkında teşhis olduğu, bu teşhiste terör örgütünün toplantılarına katılıp, himmet toplamak amacı ile hareket ettiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Büyükekiz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.