Adana'da kopan tekerlek iş yerine girdi

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ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki bir otomobilden kopan tekerlek, bir eczaneye girerek oturan 2 kişiye çarptı.

Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobilin sağ arka tekeri koptu.

Savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Abdulkadir Erdeve'ye ait eczaneye girerek burada oturan İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, hareket halindeki otomobilin lastiğinin kopması ve hızla iş yerine girmesi, içeride oturanlara çarpması ve büyük şaşkınlık yaşayan sürücünün iş yerine gelmesi yer alıyor.

İş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, görüşme yaptıkları sırada içeriye tekerleğin girdiğini fark ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Neye uğradığımızı şaşırdık. Daha sonra araç sahibi geldi. Allah bizleri korudu, bunda da bir hayır varmış. İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum. 35 yıllık eczacılık dönemimde böyle bir olayla yeni karşılaşıyoruz."

İbrahim Obaz da iş seyahati sırasında mümessil arkadaşıyla eczanede otururken bir anda üstüne lastik geldiğini, bunun üzerine kendisini geri attığını anlattı.

Obaz, olayın yaşanması üzerine çocukluğunun aklına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Çocukken lastikle oyun oynardık. Önce 'Böyle bir şaka mı olur? Nasıl bir şaka?' dedim. Baktım içerisinde jant var şok olduk. Tabii görüntüleri izledikten sonra ne kadar ciddi bir olay atlattığımızı fark ettik. Allah esirgedi. Büyük bir tesadüf. Bir diğer tesadüf de olaydan yara almadan kurtulmamız. Verilmiş bir sadakamız varmış."

Olayın ardından annesinin "dikkat et" dediğini anlatan Obaz, şunları kaydetti:

"Nasıl dikkat edeceğimi bilemedim. Orada oturuyordum. Trajikomik bir olay. Kötü de sonuçlanabilirdi. Değişik bir tecrübe. Bunun bir önlemi yok tabii ki ama önlem dolaylı olabilir. Araçların bakımları düzenli yapılırsa böyle bir şey olmaz çünkü araç da çok eski bir araç değildi."







