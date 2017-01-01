Halk oylaması kampanyalarının renkli anları

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SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması sürecinde yürütülen kampanyalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Halk oylaması sürecinde siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde zaman zaman renkli görüntüler yaşandı.

Kampanya çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 3 Mart'ta Bartın mitingine katılmak üzere Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na gelişi sırasında uçağı yoğun sis nedeniyle inemedi. Bunun üzerine Sinop'a giden Yıldırım, Bartın mitingine buradan telekonferansla katılarak vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, partisince Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Mitingin ardından öğrencilerin kendisini balkondan pankartla çaya davet etmesi üzerine "öğrenci evini" ziyaret eden Yıldırım, ziyarette öğrencilerden Şeyda Alkaya'nın Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan annesi Türkan Alkaya ile telefonla görüntülü konuştu.

- Kılıçdaroğlu'ndan "Evet Çadırı"na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylaması sürecinde Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki "Evet Çadırı"na giderek buradaki gençlerle sohbet etti. Gençlere seçim çalışmalarında başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, ardından bir kafeteryaya girerek burada Gaziantep Üniversite Gıda Mühendisliği öğrencisi Ayşegül Dardan ile tavla oynadı.

Üniversiteli gençlere başarı dileyen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Rakibiniz Başbakan olsa nasıl olurdu?" sorusu üzerine, "Bir şey değişmez yine aynı oynardım ve yine kazanırdım." dedi.

- Bakan Kılıç süpürgeyi, Bakan Elvan fırçayı aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'un Canik ilçesinde Romanların yaşadığı mahallede düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etmek üzere otobüsün üzerine çıktı. "Bizimkisi harbi, seviyoruz seni Çağatay abi" sloganları nedeniyle sürekli konuşmasına ara vermek zorunda kalan Kılıç, sevgi gösterilerinin uzun sürmesi nedeniyle konuşmasını erken bitirmek zorunda kaldı.

Bakan Kılıç, halk oylaması çalışmaları kapsamında Çarşamba ilçesini ziyaretinde de Göl Tesislerini gezdi. Tesislerin bahçesinde temizlik yapan işçilerin elinden süpürgeyi alan Kılıç, bir süre temizlik görevlileriyle parkı süpürdü.

Mersin'de yaklaşık 1 ay boyunca halk oylaması çalışması yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise merkez Mezitli ilçesinde partililerle esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sokaktaki vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını soran Elvan, çocuklara hediye dağıttı.

Elvan, gezisi sırasında rastladığı 13 yıllık ayakkabı boyacısı 61 yaşındaki Salim Tokat'la bir süre sohbet etti. Boyacı sandığına oturan Elvan, eline aldığı fırçayla boyacının ayakkabılarını temizledi, cila sürerek parlattı.

Tokat, Kalkınma Bakanı Elvan'ı karşısında görünce şaşırdığını söyledi. Evini geçindirmek için 13 yıldır bu işi yaptığını anlatan Tokat, "Bakan ayakkabımı fırçaladı, hemşehri olduğumuzu söyledi. Vallahi çok hoşuma gitti." ifadesini kullandı.

Elvan, "Kararım Evet" programı için 8 Mart'ta geldiği Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlar ile sohbet etti.

Dükkanları tek tek gezen Elvan, bir simitçiden aldığı simitleri basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

- Milletvekili milletvekilini muhtar sandı

Halk oylaması çalışmaları kapsamında Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Domaniç Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Bu sırada muhtarlarla toplantı yapan ve Dernek Başkanı Mehmet Ayverdi'nin masasında oturan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'yu muhtar sanan Tüm, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.



Kavuncu'nun yanına yaklaşan Tüm, "Sayın muhtarım, hayırlı günler. Sizinle bir fotoğraf çektirelim." deyince Kavuncu da "Sayın Vekilim, ben muhtar değil milletvekiliyim. Sağlık Komisyonu Başkanıyım. Nasıl tanımazsınız?" diye sordu.



Bunun üzerine CHP'li Tüm de "Kusura bakmayın muhtarlar derneği dedikleri için öyle dedim. Sizi tanımaz mıyım vekilim." diye konuştu.



Yaşanan diyaloğun ardından milletvekilleri birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Vanlı gençler Türk bayraklarıyla "evet" yazdı

Van'da 18 yaşını dolduran 90 civarında genç, 16 Nisan'daki halk oylaması öncesinde Van Kalesi'nde Türk bayrakları ile "evet" yazısı oluşturdu. Daha önce kentin tarihi ve turistik mekanlarında "evet" klibi de çeken gençler, bu klibin finalini de Van Kalesi'nde gerçekleştirmişti. Kalenin önünde toplanan gençler, ellerindeki Türk bayraklarını havaya kaldırarak "evet" yazısı meydana getirdi.

Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, referanduma destek amaçlı Kürtçe "Mın Dıgo Ere" (Ben evet diyorum) şarkısını seslendirdi.

Bağışlı köyü yukarısındaki karla kaplı yamaçta beraberindeki köylülerle halay çeken Aydın, vatandaşların oluşturduğu "evet" halkası önünde şarkısını söyledi.

Aydın, "Referanduma sazımla, sesimle, yaptığım müziğimle destek olmak istedim. Özellikle de 'evet' diyorum. Çünkü milli irademiz, güçlü bir Türkiye, çocuklarımızın geleceği ve yeni bir anayasa için 'evet' diyorum." dedi.

- Birlikte "lokma" programına katıldılar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'nde düzenlenen "lokma" programına katıldı.

Konuşmaların ardından Tüfenkci ile Ağbaba yan yana yemek yedi.



Aksaray'da, halk oylamasına yönelik kampanyalarını aynı meydana kurdukları çadırlarda yürüten farklı görüşteki siyasi partiler, vatandaşlara anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerini aktardı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çadır kuran AK Parti ve CHP teşkilatları, broşür dağıtarak neden "evet" ya da "hayır" dediklerini anlattı.

Aydın'da halk oylamasına yönelik kampanyalarını yan yana kurdukları çadırlarda yürüten farklı görüşteki partiler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda yana yana çadır kuran CHP ve AK Parti teşkilatları broşür dağıttı ve neden "evet" ya da "hayır" dediklerini anlattı.

Yozgat'ta da Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kampanyası sürecinde, Cumhuriyet Meydanı’na çadır kurup yan yana "evet" ve "hayır" için çalışma yapan gençler, vatandaşları ikna etmeye çalıştı.

Gençler karşılıklı çay, su ikramında bulunarak, farklı görüşte olunsa da birlikte yaşanılabileceği mesajı verdi.

Vatandaşlar da farklı görüşlerdeki çadırların aynı yerde çalışmalarını yürütmesini takdirle karşıladıklarını belirtti.

- Bakan Arslan saç tıraşı yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında esnaf ziyaretinde bir kuaför salonuna girdi. Burada makası alarak bir vatandaşın saçını kısa süre tıraş etti. Bakanın tıraşı sırasında renkli görüntüler oluştu.

- CHP milletvekilinden AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine ziyaret

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Beraberinde CHP Elazığ İl Bakanı Zeki Kaplan ile AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Erol'u, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti İl Teşkilatı ve partililer karşıladı.

Erol, iki partinin temsilcilerinin bir araya gelerek ortak nezaketi, hoşgörüyü ve dostluğu konuşulabilmesi, aynı çatı altında kendi partilerinin 16 Nisan'daki halk oylamasına bakış açılarını ifade edebilmelerinin önemli olduğunu belirterek bunu siyasetin "güzelliği" olarak nitelendirdi.

Gürgöze de Seçim Koordinasyon Merkezlerini ziyaret eden misafirlerine teşekkür etti.



