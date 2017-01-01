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Kutlu Doğum Haftası

18 Nisan 2017 Salı, 16:41

ANTALYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, "Kutlu Doğum Haftası kimsenin inisiyatifiyle değil, sadece Diyanet İşleri Başkanlığının inisiyatifiyle ortaya çıkmış bir haftadır. Topluma mal olmuş bir haftadır. Hazreti Peygamberimizin rahmet mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmaktan başka hiçbir gayesi olmamıştır." dedi.

Antalya Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kutlu Doğum Haftası'na ilişkin sinevizyon gösterisi ve Kepez Müftülüğü Kur'an Kursları'na katılan 4-6 yaş grubunun ilahi dinletisiyle devam etti.

Programda konuşan Aygün, dünyanın çok büyük bir güven bunalımı yaşadığını, ülkelerin olağanüstü güvenlik tedbirleri aldığını söyledi.

Ülkelerin birbirine güvenemez hale geldiğini dile getiren Aygün, en büyük harcamaların güvenliğe yapıldığına işaret etti.

Suriye, Irak, Yemen gibi ülkelerde yaşanan olaylardan örnekler veren Aygün, "İslam ülkeleri arasında yayılan fitne fesatın herkesin malumu olduğunu" belirtti.

Aygün, Türkiye'nin bu ülkeler arasında huzuru, güvenliği, ekonomisi, birlik ve beraberliğiyle yükseldiğini vurguladı.

Türkiye'nin gücünü istemeyen dahili ve harici düşmanların türlü hilelere başvurduğunu anlatan Aygün, "Ülkemizin güvenini, huzurunu, dirliğini, kardeşliğini ortadan kaldırmak ve milleti birbirine düşürmek için yapmadık ihaneti bırakmadılar. Ama bu millet irfanıyla, imanıyla, vatanına bağlılığı, Allah'a inancıyla bunlara geçit vermedi. Her şeye rağmen ülkemiz huzurunu, güvenini korumaya devam ediyor. Bundan dolayı Allah hepimizden razı olsun." diye konuştu.

Aygün, huzur ve güvenin öneminden hareketle, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın temasını "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlediğini anımsattı.

Kutlu Doğum Haftası ile ilgili "saçma sapan iddiaların ortaya atıldığını" ifade eden Aygün, "Kutlu Doğum Haftası kimsenin inisiyatifiyle değil, sadece Diyanet İşleri Başkanlığının inisiyatifiyle ortaya çıkmış bir haftadır. Topluma mal olmuş bir haftadır. Hazreti Peygamberimizin rahmet mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmaktan başka hiçbir gayesi olmamıştır." dedi.

- "Mevlit Kandili'nin alternatifi değildir"

Antalya Müftüsü Osman Artan da Diyanet İşleri Başkanlığının 1989'dan bu yana 20 Nisan esas alınmak suretiyle her sene "Kutlu Doğum Çalışmaları" adı altında çeşitli etkinlikler düzenlediğini bildirdi.

Bu etkinliklerin hiçbir zaman Mevlit Kandili'nin alternatifi olmadığını kaydeden Artan, "Kandil gecelerimizi hicri takvime göre yine idrak ediyoruz. Kutlu Doğum Haftası çalışmaları tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımızın inisiyatifinde, kültürel olarak Hazreti Peygamberimizin güzel ahlakını anlatmak, anlamak, anlatılanları yaşamımıza uygulamak için yapılan çalışmalardır." diye konuştu.

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