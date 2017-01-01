Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunan adliye yazı işleri müdürünün 1 yıl denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulmasına karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Karaisalı Adliyesinde görevli yazı işleri müdürü tutuksuz Cumhur Y. ile avukatı katıldı.

Davada, araştırılacak husus kalmaması üzerine mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, sanığın, FETÖ/PDY terör örgütünün hiyerarşik ve organik yapısında yer aldığı ve bu şekilde "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, "Ancak, örgütün işleyişi ve örgüt üyeleri hakkında verdiği bilgilerin doğru olduğu ve yapılan soruşturmalara katkı sağladığı gerekçesiyle etkin pişmanlık gereğince sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur." dedi.

Sanık da mütalaaya katıldığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Cumhur Y'ye örgütün işleyişi ve örgüt üyeleri hakkında verdiği bilgilerin doğru olması, yapılan soruşturmalara katkı sağlaması ve etkin pişmanlık göstermesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanık hakkında 1 yıl süreyle denetimle serbestlik tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

