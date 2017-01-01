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FETÖ baskısından şehri terk etmiş

18 Nisan 2017 Salı, 16:55

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan FETÖ'nün kapatılan okullarının 9 yönetici ve idarecisi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.Ç, H.A, N.G, O.K, S.Y, T.S, S.C. ve tutuksuz yargılanan M.D. ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan M.D. ise duruşmada yer almadı.

S.C, savunmasında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özel Sahabiye Temel Lisesinin müdürü olduğunu, bu görevi akciğer kanseri olan babasının tedavisiyle daha çok ilgilenebilmek için kabul ettiğini söyledi.

Bank Asyadaki hesabını 2005'te açtırdığını belirten S.C, "Komşumun evine hırsız girmişti. Bizimkine de girer diye korktuk. Evdeki altınları bankada saklamak istedik. Araştırdım, o dönem en karlısı Bank Asya idi. Bu nedenle Bank Asyaya yatırdık. Daha sonra bizim evimize de hırsız girmeye çalıştı, kapımızla oynamış. İsterseniz komşularımızı dinleyebilirsiniz, kapıyı inceletebilirsiniz." dedi.

H.A. da Anafen Eğitim AŞ'ye bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, öğrencilere faydalı olabileceğini düşünerek ortak olduğunu dile getirdi.

Ortak olurken para vermediği ve kar payı almadığını öne süren H.A, "Zaten hisse oranını da bilmiyorum. Amerika'ya gönderilen 160 bin dolardan da haberim yok. Para, 2014'te gönderilmiş galiba. Ben o dönem yönetim kurul başkanı değildim, yetkim yoktu." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Oğlun da mı FETÖ'den tutuklu?" diye sorması üzerine H.A, "Evet, tutuklu, FETÖ diyorlar." yanıtını verdi.

"Şirkete ortak olurken Fetullah Gülen'e ait olduğunu bilmiyor muydun?" sorusu üzerine de H.A, "Evet biliyordum ama art niyetli olduklarını bilmiyordum. Sadece vatana, millete faydalı insanlar yetiştiriyorlar sanıyordum." ifadelerini kullandı.

- FETÖ baskısından şehri terk etmiş

N.G. ise kapatılan Özel Meydan Temel Lisesinde bir ay müdürlük yaptığını söyledi.

Bu görevi de mevcut müdür istifa ettiği için üstlendiğini kaydeden N.G, "Özel eğitim kurumlarında uzun yıllar çalıştığım için resmi işlemleri iyi bilirim. Okulların kapanmasına bir ay kala müdür istifa etti. Öğrenciler mağdur olmasın diye kabul ettim." şeklinde.

T.S. de çeşitli illerdeki FETÖ'ye bağlı dershanelerde çalıştığını, son olarak Özel Çırağan Temel Lisesinde okul müdürlüğü yaptığını bildirdi.

Mahkeme başkanının, çalıştığı kurumlar hakkında verdiği ifadesinin emniyetteki ifadesiyle çeliştiğini belirtmesi üzerine T.S, emniyetteki ifadesini okumadan imzaladığını, ne yazdıklarını bilmediğini öne sürdü.

S.Y. ise Anafen Eğitim AŞ'ye bağlı Mimarsinan Erkek Öğrenci Yurdunda müdür olarak çalıştığını dile getirerek, "2010'da Serhat Dershanesinde biyoloji öğretmeni olarak çalışmaya başladım ama pedagojik formasyon eğitimim olmadığı için okul ve kolejlerde öğretmenlik yapamadım. Daha sonra KPSS'ye çalışmak için daha fazla zamanım olur düşüncesiyle öğrenci yurdunda çalışmaya başladım. Eşim de ev hanımıydı ama bu şirkete bağlı kız öğrenci yurdunda yönetici ihtiyacı olunca o da bu yurtta çalışmaya başladı." bilgisini verdi.

Tutuksuz sanık M.D. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğunu anlattı.

Cemaatten 2013'te ayrıldığını vurgulayan M.D, "Mayıs 2013'te dershane olayları başlayınca destek olmamız için baskı yapmaya başladılar. Bunlardan uzaklaşmak için ailemi de alarak Kayseri'yi terk etmek zorunda kaldım ve İstanbul'a yerleştim." dedi.

- Aynı binada 3 ayrı okul açmış, kaçak kurs düzenlemişler

Tanık olarak dinlenen İ.K. ise Anafen AŞ'ye bağlı Özel Sahabiye Temel Lisesinde kayıt eleman olarak çalıştığını, S.C'nin okul müdürü olduğunu söyledi.

Okulun bulunduğu binada 2 ayrı okulun daha hizmet verdiğini belirten İ.K, bu okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin çıkana kadar lise mezunlarına üniversiteye hazırlık kursu düzenlediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.



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