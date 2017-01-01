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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'e huzur gelmesiyle turist sayısının ciddi anlamda arttığını belirterek, artışın süreceğini düşündüklerini söyledi.

41. Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Cumhuriyet Meydan'ında yöresel halk oyunları ile devam etti. Meydanda açılan stantlarda, sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan el emeği, göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Mardin Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda da Türkiye Liseler Arası Yemek Yarışması düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin envanterinde olan bir binanın Mardin mutfağının kurumsallaştırılması için Kültür Daire Başkanlığına hibe edileceğini belirten Yaman, bu kurslarda Mardin yöresine ait yemeklerin tanıtımına yönelik çalışılacağını ifade etti.

Huzura kavuşan Mardin'e son dönemlerde turistlerin gelmeye başladığını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Mardin'e huzur gelmesiyle birlikte dışarıdan ciddi anlamda turist almaya başladı. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz çünkü Mardin, huzurlu bir hale gelmiş durumda ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Mardin'deki hizmet sektörüne dönük yatırımcılarımız, lokantalarımız, pansiyonlarımız, butik otellerimiz ve diğer otellerimiz hazırlıklarını tamamladılar. Mardin'e gelen turistler, bundan sonra daha keyifli vakit geçirecek."

Batman Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Ender Yüzen de bölgenin artık terör olaylarından sıyrılıp kendi kültürünü tanıtması gerektiğini söyledi.

Ankara Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Alena Ayça Kahraman da ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Yarışmanın sonuçları, yarın jüri tarafından açıklanacak.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde Klasik İslam Sanatları Eserleri Sergisi açıldı.