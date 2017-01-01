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Ev yemeklerini çocuklar için mutluluğa dönüştürdüler

18 Nisan 2017 Salı, 17:14
Ev yemeklerini çocuklar için mutluluğa dönüştürdüler

VAN (AA) - Van'da oyuncakları olmayan öğrencileri için çalışma başlatan anaokulu öğretmeni Funda Günden'in çağrısına destek veren Muğlalı kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri satarak oyuncak aldı.

İki yıl önce atandığı Şabaniye Mahallesi'ndeki Sabahattin Gürbüz Anaokulu'nda oyuncakların olmadığını gören Muğlalı öğretmen Günden, çalışma başlattı.

Bu kapsamda memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yakınlarıyla iletişime geçen Günden, "Fethiye Gönüllüleri" adı altında çalışma yürüten kadınlardan yardım istedi.

Harekete geçen gönüllü kadınlar, evlerinde hazırladıkları yöresel yemek, reçel ve kurutulmuş yiyecekleri tatil bölgesinde açtıkları stantta satarak elde ettiği gelirle oyuncak aldı.

Kargoyla Van'a gönderilen oyuncaklar, anaokulunda öğrencilere verildi.

Günden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batı illerinde öğretmenlik yapmakla Van'da öğretmenlik yapmak arasında farklar olduğunu söyledi.

- Öğrencilerinin sesi oldu

Kış aylarında havanın soğuk olması nedeniyle öğrencilerin dışarıda oynayamadığını anlatan Günden, "Çocukların dışarıda oyun oynama şansları olmadığı için okulun içerisinde oyuncaklardan yapılan bir park alanı ve oyuncak olması gerekiyordu. Okulumuzun şartları da maddi anlamda buna el vermediği için bir fikir yürüttük. Ardından memleketim olan Muğla'nın Fethi'ye ilçesinde 'Fethiye Gönüllüleri' adı altında yardım kampanyası yürüten kadınlarla iletişim kurdum." dedi.

- "Yemek satarak oyuncak aldılar"

Gönüllü kadınların öğrencileri için seferber olduğunu ifade eden Günden, şunları söyledi:

"Okulumuzun durumunu da anlatınca Muğlalı kadınlar hemen hareket geçti. Evlerinde hazırladıkları yöresel yemekleri satarak, okulumuza oyun parkı malzemeleri ve oyuncak aldılar. Ellerinde ne varsa göndermeye hazır olduklarını bildirdiler. Tüm masrafları karşılamak üzere paketleri kargoyla bize ulaştırdılar. Onların bu güzel gönüllerine köprülük ettiğim için çok mutluyum. Okulumuza oyuncakların gelmesi öğrencilerimizi çok mutlu etti. Burada istedikleri gibi oyun oynama imkanına kavuşan çocuklar artık akşam ailelerinin yanına daha mutlu dönüyor. Aileleri de bu duruma çok sevindi."

- "Burada bir izimiz kalsın"

Funda Günden, Van halkının yardımsever ve samimi olduğunu belirterek, "Burada herkes bizi kucakladı. Bizi çok mutlu ettiler. Ben de onları bu kampanyayla mutlu ettiğim için seviniyorum. Buraya geldik ama burada bir izimiz kalsın. Öğretmenlik sadece sınıfın içinde biten bir meslek değil. Dış kurumlar ve aileler ve çocuklarla irtibatımızın olması da gerekiyor." diye konuştu.



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