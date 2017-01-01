Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,50
|46,30
|31,89
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,00
|26,50
|24,22
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Patates
|KG
|0,65
|0,65
|0,65
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|13,80
|13,80
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahcil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış