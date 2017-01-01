18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi. ...

18 Nisan 2017 Salı, 17:36
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.
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